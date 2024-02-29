В Севастополе  задержали профессионального квартирного вора из Евпатории

В Севастополе оперативники уголовного розыска задержали криминального «гастролёра», подозреваемого в двух квартирных кражах.

Полицейские выяснили, что неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 46-летний житель Евпатории специально приезжал в Севастополь для совершения квартирных краж. В целях конспирации мужчина тщательно скрывал лицо медицинской маской, передвигался только общественным транспортом и старался не попадать в объективы наружных камер видеонаблюдения. Он выбирал квартиры в многоэтажных домах, где, по его мнению, могли находиться деньги и ювелирные украшения. Являясь профессиональным квартирным вором, он вёл скрытное наблюдение за жилищем и выбирал наиболее удобное время для совершения краж. С помощью отмычек, заранее заготовленных ключей и различных приспособлений домушник открывал двери, проникал в квартиры и похищал деньги, ювелирные изделия и дорогостоящую бытовую технику, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Уже установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам противоправной деятельности на территории Севастополя. Общая сумма причинённого материального ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В ходе выезда в служебную командировку сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемого по месту его проживания в городе Евпатория. Во время проведённого обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства – наборы ключей, самодельные отмычки, инструменты, с помощью которых злоумышленник совершал преступления. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где провёл в общей сложности 27 лет своей жизни.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.