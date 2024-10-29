В Севастополе задержали рекэтиров-вымогателей

В Севастополе оперативники задержали вымогателей, требовавших 250 тысяч рублей от работника автосалона.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих ранее не судимых местных жителей, подозреваемых в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По версии следствия, 33-летний местный житель, желая побыстрее продать иномарку своей жены, обратился к 41-летнему работнику организации, специализирующейся на комиссионной продаже подержанных автомобилей. После обсуждения деталей он передал продавцу транспортное средство вместе с документами и потребовал реализовать по цене, которая была явно выше рыночной и не соответствовала его техническому состоянию. Спустя некоторое время иномарка так и не была продана. Тогда автовладелец рассказал о сложившейся ситуации своему 41-летнему приятелю, и вместе они обратились к знакомой, чтобы та приехала на площадку продажи авто под видом покупателя и конкретно поинтересовалась вышеуказанной машиной. Женщина согласилась, и во время осмотра представитель фирмы предоставил ей объективную информацию об иномарке и посоветовал не приобретать её.

Узнав содержание переговоров, подельники встретились с продавцом и предъявили ему претензии якобы о предоставлении потенциальным покупателям недостоверной информации о реализуемом автомобиле. По надуманному предлогу они потребовали у мужчины денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей за долговременную продажу, а в случае отказа пригрозили применить насилие сексуального характера. В подтверждение серьёзности своих намерений один из злоумышленников ударил потерпевшего ладонью по лицу, после чего схватил его за шею, продолжая угрожать, — рассказали подробности в полиции.

Испуганный потерпевший согласился выполнить предъявленные ему незаконные требования. Этим же вечером, пытаясь разрешить ситуацию мирным путём, он позвонил одному из вымогателей и объяснил, что у него нет требуемой суммы денег. В ответ собеседник заставил передать ему 50 тысяч рублей, а остальную сумму потребовал собрать до конца месяца.

Через несколько дней состоялась очередная встреча, на которой приятели увеличили требуемую сумму до 250 тысяч рублей и пригрозили применить физическую силу. После этого потерпевший, всерьёз опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в полицию, и вымогатели были задержаны.

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. На время предварительного расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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