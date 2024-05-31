В Севастополе задержали сбытчика метадона, прибывшего в город-герой из Подмосковья

Как установили полицейские, житель Подмосковья, прибыв на территорию города-героя, арендовал квартиру и стал приобретать в теневом сегменте сети Интернет крупные партии метадона для последующего сбыта. Анонимный наркодилер отправлял криминальный товар злоумышленнику из другого региона через транспортные компании. При этом «синтетика» была спрятана в кроссовках и подушках, а их доставка осуществлялась прямо к месту проживания заказчика. После получения посылок подозреваемый фасовал наркотик на разовые дозы, а затем раскладывал по тайникам в Севастополе. Мужчина оставлял свёртки там, где их проще было обнаружить потребителям – возле памятников, входов в частные дома, здания и гаражи, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе обыска арендованной наркосбытчиком квартиры, а также осмотра его автомобиля и оборудованных им закладок сотрудники полиции изъяли более 130 упаковок с метадоном. Кроме того, в съёмном жилье были обнаружены и изъяты упаковочные материалы, электронные весы высокой точности, мобильные телефоны и банковские карты.

В отношении подозреваемого следователями ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю