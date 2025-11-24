В Севастополе задержали студента, которого мошенники завербовали в качестве курьера

По версии следствия, 18-летний студент одного из крымских техникумов стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции. Аферисты разработали сложную схему психологического воздействия: сначала юноше позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата, после чего выманили у него код доступа к Госуслугам, затем от имени представителей Минцифры сообщили о «взломе» его учетной записи, а после — от лица сотрудника Росфинмониторинга предъявили фальшивые доказательства причастности якобы к финансированию экстремизма.

Под угрозой уголовного преследования и обещанием «реабилитации», злоумышленники убедили парня стать «внештатным сотрудником ведомства» и участвовать в «операциях по возврату денежных средств потерпевшим от мошенничества гражданам». За каждую успешную поездку по передаче денег, кураторы обещали 5% вознаграждения от суммы.

В точности выполняя инструкции, студент встречался с другими обманутыми гражданами, использовал кодовые слова вроде «молот-сталь» для конспирации и получал крупные денежные суммы. В ходе противоправной деятельности ему удалось получить 420 тысяч рублей у 38-летнего мужчины, ставшего жертвой аналогичного обмана. Для передачи этих денег молодой человек совершил поездку в Ростов-на-Дону на такси, оплатив перевозку из полученных у потерпевшего средств, после чего отдал наличные такому же посреднику мошенников.

При следующей попытке переправить в Ростов 830 тысяч рублей, полученные от 18-летней девушки, его деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г.Севастополю, которые задержали посыльного на Крымском мосту.

На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю