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В Севастополе задержали трёх женщин-мошенниц. "Нагрели" горожан на миллион рублей
иллюстрация: salamnews.org

В Севастополе задержали трёх женщин-мошенниц. «Нагрели» горожан на миллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 15:10 08.04.2020

Оперуполномоченные УУР УМВД России в Севастополе при поддержке сотрудников Росгвардии задержали трёх женщин в возрасте от 30 до 45 лет, которых подозревают в ряде мошенничеств на территории города.

Полицейскими установлено, что уроженка Краснодарского края, жительница Бахчисарая и гражданка соседнего государства на протяжение нескольких месяцев занимались хищением денежных сбережений обманным путём. Жертвами преступного трио всегда становились исключительно пожилые горожане. На улице женщины подходили к пенсионерам, представлялись сотрудницами банка и сообщали, что в ближайшее время будет проводится денежная реформа. С помощью психологических приёмов они отвлекали внимание потерпевших и незаметно похищали их деньги. В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров по месту проживания и обманным путём похитили сбережения. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.3 ст. 158 УКРФ «Кража». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Севастополе задержали трёх женщин-мошенниц. "Нагрели" горожан на миллион рублей

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