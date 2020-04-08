В Севастополе задержали трёх женщин-мошенниц. «Нагрели» горожан на миллион рублей

Оперуполномоченные УУР УМВД России в Севастополе при поддержке сотрудников Росгвардии задержали трёх женщин в возрасте от 30 до 45 лет, которых подозревают в ряде мошенничеств на территории города.

Полицейскими установлено, что уроженка Краснодарского края, жительница Бахчисарая и гражданка соседнего государства на протяжение нескольких месяцев занимались хищением денежных сбережений обманным путём. Жертвами преступного трио всегда становились исключительно пожилые горожане. На улице женщины подходили к пенсионерам, представлялись сотрудницами банка и сообщали, что в ближайшее время будет проводится денежная реформа. С помощью психологических приёмов они отвлекали внимание потерпевших и незаметно похищали их деньги. В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров по месту проживания и обманным путём похитили сбережения. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.3 ст. 158 УКРФ «Кража». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.