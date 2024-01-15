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В Севастополе задержали угонщика

В Севастополе задержали угонщика

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:37 15.01.2024

К слову, мораль истории – не надо оставлять ключи в замке зажигания авто.

В Севастополе оперативники задержали приезжего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля местного жителя.

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, житель Краснодарского края, который неправомерно завладел чужим автомобилем.

Установлено, что 23-летний местный житель по пути домой решил заехать в магазин. Он припарковал неподалеку свой автомобиль ВАЗ-21140, однако глушить двигатель и закрывать транспортное средство не стал, а попросту выбежал за покупками, оставив ключ в замке зажигания. Проходящий мимо краснодарец заметил открытую машину без водителя и решил прокатиться на ней, поскольку не хотел добираться домой общественным транспортом. Находясь в магазине, потерпевший увидел, как неизвестный мужчина уезжает на его авто, попытался догнать, но не смог и обратился за помощью в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате поиска сотрудниками ГИБДД был обнаружен угнанный автомобиль вблизи одного из жилых домов, изъят и возвращен его владельцу.

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В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району злоумышленник был задержан. В отношении его отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

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