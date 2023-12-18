В Севастополе задержали жителя Ставропольского края, работавшего курьером дистанционных мошенников

Установлено, что 30-летний житель Ставропольского края с целью лёгкого и быстрого заработка нашёл в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. Он связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать. По указанию кураторов мужчина отправился в Севастополь и нанёс визит трём жительницам города-героя, которым предварительно позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от ответственности злоумышленники убедили потерпевших передать прибывшему курьеру крупные суммы наличными. Следуя полученным инструкциям, подозреваемый приезжал к пенсионеркам с соблюдением мер конспирации, а лицо тщательно скрывал кепкой и маской. Похищенные обманом деньги курьер перечислял на продиктованные ему счета, оставляя себе 10 % от суммы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.