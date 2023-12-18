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В Севастополе задержали жителя Ставропольского края, работавшего курьером дистанционных мошенников

В Севастополе задержали жителя Ставропольского края, работавшего курьером дистанционных мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:35 18.12.2023

От противоправной деятельности жителя Ставропольского края пострадали три пенсионерки преклонного возраста, отдавшие пособнику аферистов в общей сложности более 500 тысяч рублей.

Установлено, что 30-летний житель Ставропольского края с целью лёгкого и быстрого заработка нашёл в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. Он связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать. По указанию кураторов мужчина отправился в Севастополь и нанёс визит трём жительницам города-героя, которым предварительно позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от ответственности злоумышленники убедили потерпевших передать прибывшему курьеру крупные суммы наличными. Следуя полученным инструкциям, подозреваемый приезжал к пенсионеркам с соблюдением мер конспирации, а лицо тщательно скрывал кепкой и маской. Похищенные обманом деньги курьер перечислял на продиктованные ему счета, оставляя себе 10 % от суммы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В результате выезда в служебную командировку в Ставропольский край сотрудники УУР УМВД России по г. Севастополю задержали пособника телефонных мошенников.

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Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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