Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Севастополе задержан 18-лений астраханец. Искал «легкие деньги» — нашел крупные неприятности
актуально в республике
В Севастополе задержан 18-лений астраханец. Искал «легкие деньги» — нашел крупные неприятности

В Севастополе задержан 18-лений астраханец. Искал «легкие деньги» — нашел крупные неприятности

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:03 02.02.2024

В Севастополе оперативники задержали жителя Астрахани, подозреваемого в мошенническом хищении денег у пенсионеров.

Установлено, что 18-летний молодой человек переехал из Астрахани в Севастополь и в поисках лёгкого и быстрого заработка обнаружил в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. Он связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать.

По указанию кураторов астраханец должен был навещать пожилых людей, которым предварительно звонили мошенники, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от ответственности телефонные аферисты убеждали потерпевших передавать прибывшему курьеру крупные суммы наличными. Следуя полученным инструкциям, пособник мошенников приезжал к пенсионерам, получал от них деньги, которые затем перечислял на продиктованные ему счета, а себе оставлял пять тысяч рублей от каждой суммы. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трём эпизодам преступной деятельности, от которой пострадали двое женщин 83 и 85 лет и один мужчина 68 лет, передавшие аферисту 740 тысяч рублей и 1200 долларов США, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение курьера и задержали его сразу же после визита к 68-летнему мужчине. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты денежные средства, которые он похитил у потерпевшего, в сумме 400 тысяч рублей. Изъятые деньги возвращены пенсионеру.

Узнайте больше:  В Евпатории и Керчи задержаны наркозакладчики. Крупные партии «соли» не дошли до «потребителей»

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант заключён под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.

Просмотры: 63

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.