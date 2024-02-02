В Севастополе задержан 18-лений астраханец. Искал «легкие деньги» — нашел крупные неприятности

В Севастополе оперативники задержали жителя Астрахани, подозреваемого в мошенническом хищении денег у пенсионеров.

Установлено, что 18-летний молодой человек переехал из Астрахани в Севастополь и в поисках лёгкого и быстрого заработка обнаружил в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. Он связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать.

По указанию кураторов астраханец должен был навещать пожилых людей, которым предварительно звонили мошенники, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от ответственности телефонные аферисты убеждали потерпевших передавать прибывшему курьеру крупные суммы наличными. Следуя полученным инструкциям, пособник мошенников приезжал к пенсионерам, получал от них деньги, которые затем перечислял на продиктованные ему счета, а себе оставлял пять тысяч рублей от каждой суммы. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трём эпизодам преступной деятельности, от которой пострадали двое женщин 83 и 85 лет и один мужчина 68 лет, передавшие аферисту 740 тысяч рублей и 1200 долларов США, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение курьера и задержали его сразу же после визита к 68-летнему мужчине. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты денежные средства, которые он похитил у потерпевшего, в сумме 400 тысяч рублей. Изъятые деньги возвращены пенсионеру.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант заключён под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.