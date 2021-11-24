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В Севастополе задержан подозреваемый в сбыте фальшивых денег и хранении наркотиков
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе задержан подозреваемый в сбыте фальшивых денег и хранении наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:30 24.11.2021

Следственными органами УМВД России по г. Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении 25-летнего жителя Новосибирской области за сбыт поддельных денег и незаконный оборот наркотиков (статьи 186 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Предварительно установлено, что подозреваемый приобрёл в теневом сегменте сети Интернет фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. После оплаты товара, получил координаты семи тайников с подделками, оборудованных в лесном массиве в пригороде Симферополя. Сбывал же фальшивки на территории Севастополя. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленник предпринимал меры предосторожности: фальшивые банкноты сбывал в вечернее время на улице, оплачивая услуги курьерской доставки продуктов питания. Оформляя заказ представлялся разными именами и никогда не называл свой точный адрес проживания. После того, как злоумышленник очередной раз расплатится с курьером ненастоящей банкнотой, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю задержали его, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Во время обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские обнаружили и изъяли портативный компьютер, средства мобильной связи, банковские карты, сим-карты, чеки об оплате курьерской доставки, а также наркотики растительного и синтетического происхождения.

Кроме того, в лесополосе в пригороде Симферополя был обнаружен тайник, из которого злоумышленник не успел забрать фальшивые деньги. В нём находилось 8 липовых банкнот. Проведённая экспертиза установила, что изъятые банковские билеты изготовлены не на предприятии Гознака.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность фигуранта к 14 фактам сбыта поддельных купюр. Все они изъяты из оборота.

Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.

По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе задержан подозреваемый в сбыте фальшивых денег и хранении наркотиков

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