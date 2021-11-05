В Севастополе задержан подозреваемый в стрельбе по грузовому автомобилю

В Севастополе в полицию обратился водитель грузового автомобиля-мусоровоза, который сообщил, что утром во время поездки в районе Фиолентовского шоссе неизвестный произвел в его сторону несколько выстрелов.

В результате розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по г. Севастополю задержан 34-летний местный житель, причастный к инциденту. Сотрудники полиции изъяли у него пневматический пистолет. Предварительно установлено, что во время разъезда на перекрёстке с круговым движением, у водителя автомобиля КИА и водителя грузовика произошёл конфликт. Желая наказать оппонента, водитель иномарки обогнал мусоровоз, несколько раз выстрелил в его сторону из пневматического оружия, а затем скрылся, — рассказали в УМВД.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. По данному факту полиция Севастополя проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.