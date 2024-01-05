В Севастополе задержан подозреваемый в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Севастополе задержан мужчина, подозреваемый в незаконных операциях с запрещёнными веществами.

Ранее оперативникам полицейского наркоконтроля поступила информация о том, что 26-летний житель Севастополя может быть причастен к незаконному сбыту марихуаны и хранить наркотическое средство по месту проживания. В результате проведённых мероприятий полученные сведения нашли своё подтверждение – по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения с характерным запахом, а также электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование, которое подтвердило, что в пакете находится наркотическое средство – канабис, массой более 115 граммов, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.