В Севастополе задержан риэлтор: подозревают в присвоении и растрате денежных средств

Установлено, что 60-летняя пенсионерка для продажи недвижимого имущества решила воспользоваться услугами 46-летнего риэлтора.
Оформив на его имя все необходимые документы, в том числе доверенности по распоряжению квартирой и банковским счетом, местная жительница выехала за пределы Российской Федерации. В соответствии с договором об оказании услуг, мужчина должен был реализовать квартиру, а с вырученной суммы забрать 170 тысяч рублей в качестве оплаты своих услуг. Однако в течение полугода он обналичил со счета пенсионерки в общей сложности более 1,3 миллиона рублей и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Когда потерпевшая вернулась в город и запросила в банке выписку о движении денежных средств по ее расчётному счету, сразу же обнаружила крупную недостачу и обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе