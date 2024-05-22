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В Севастополе задержан риэлтор: подозревают в присвоении и растрате денежных средств

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:13 22.05.2024

Установлено, что 60-летняя пенсионерка для продажи недвижимого имущества решила воспользоваться услугами 46-летнего риэлтора.

Оформив на его имя все необходимые документы, в том числе доверенности по распоряжению квартирой и банковским счетом, местная жительница выехала за пределы Российской Федерации. В соответствии с договором об оказании услуг, мужчина должен был реализовать квартиру, а с вырученной суммы забрать 170 тысяч рублей в качестве оплаты своих услуг. Однако в течение полугода он обналичил со счета пенсионерки в общей сложности более 1,3 миллиона рублей и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Когда потерпевшая вернулась в город и запросила в банке выписку о движении денежных средств по ее расчётному счету, сразу же обнаружила крупную недостачу и обратилась за помощью в полицию.

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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