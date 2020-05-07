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В Севастополе задержан сотрудник управления госрегистрации права и кадастра

В Севастополе задержан сотрудник управления госрегистрации права и кадастра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:23 07.05.2020

Госслужащий попался на крупной взятке.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра города Севастополя. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что днем 6 мая текущего года главный специалист отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра города Севастополя, находясь на автомобильной парковке возле торгового центра «Муссон»,  получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей за принятие решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке по Камышовое шоссе, — сообщили в Следкоме.

В Севастополе задержан сотрудник управления госрегистрации права и кадастраПосле получения взятки главный специалист был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком.

В Севастополе задержан сотрудник управления госрегистрации права и кадастра

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