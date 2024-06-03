В Севастополе задержаны украинские диверсанты. Дружно дают показания о том, какие теракты готовили

Трое из арестованных до 2014 года имели непосредственное отношение к ВСУ.

ФСБ выявила агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против ЧФ РФ. Как следует из сообщения ЦОС ФСБ по сути, вскрыта целая агентурная группа, созданная для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.

Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ФСБ отметили, что взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными перевозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта.

Все участники готовящихся диверсионно-террористических актов не были знакомы друг с другом. Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины были уверены в безопасности своих агентов, но ФСБ России полностью контролировала их деятельность, что позволило предотвратить совершение терактов, — подчеркнули в ЦОС.

Во время обысков у членов группы обнаружили три готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено 3 тайника со средствами поражения.

Ментор, Миф и другие.

Один из задержанных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, другой — заложить взрывчатку под автомобиль офицера, — уточнили в ФСБ.

Местный житель, 1988 года рождения, получивший псевдоним «Ментор», был завербован ГУР МО Украины в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp. Он передавал сотрудникам иностранной спецслужбы всю интересующую их информацию из Севастополя. Также в ходе телефонных переговоров мужчина инициативно предлагал различные объекты для совершения теракта, а также получил пошаговую инструкцию для сбора СВУ и организации подрыва.

Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника, — рассказали в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что бывший контрактник украинской армии, 1984 года рождения по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота РФ.

Он устанавливал места проживания военнослужащих, их автомобили и маршруты передвижения. После получил посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства с взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 кг. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв, — отметили в ФСБ.

Кроме того, среди задержанных бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, получивший псевдоним «Миф». Его также завербовали в июле 2022 года в ходе переписки в WhatsApp. За сотрудничество украинские кураторы обещали ему лечение в Европе, но обещанную медпомощь он так и не получил. Мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал деньги.

В январе прошлого года, действуя по заданию спецслужб Украины, мужчина через автобусные перевозки получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР — извлечь и использовать для совершения теракта.

Вплоть до пожизненного…

В ФСБ рассказали, что также среди задержанных также бывший украинский военнослужащий — летчик. Его завербовали сотрудники СБУ на Украине в 2018 году. В его задачи входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной, видеофиксация перемещений военной техники ВС России.

Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого он готовил донесения иностранной спецслужбе. Кроме того, мужчина должен был обеспечить сохранность тайника на территории Севастополя, в котором хранился тротил для организации диверсионно-террористических актов, — сообщили в ФСБ.

Аналогичная задача была поставлена жителю Севастополя 1996 года рождения, который в сентябре 2022 года установил контакт с украинской военной разведкой. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали втемную, и принял решение оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, по указанию украинских кураторов мужчина передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в отношении лиц, причастных к подготовке диверсий и терактов по заданию спецслужб Украины на территории города Севастополя, возбудил уголовные дела по статьям 205 (террористический акт), 275 (государственная измена) УК РФ. Ранее они осуждены по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкции вменяемых обвиняемым статей предусматривают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.