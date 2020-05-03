В Севастополе загоревшаяся стиральная машина «заставила» эвакуировать 80 человек

3 мая в 17 часов 29 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе поступила информация о том, что из окон одной из квартир десятиэтажного дома по улице Николая Музыки идёт дым.

По указанному адресу сразу же выдвинулось одно отделение 1-й пожарно-спасательной части и автолестница (30 метров). По прибытии спасатели незамедлительно провели эвакуацию жильцов – всего на свежий воздух было выведено 80 человек, среди которых двое детей, а также на улицу были доставлены двое домашних питомцев. Использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Звеном ГДЗС сотрудники МЧС проникли в квартиру, где был обнаружен очаг возгорания: горела стиральная машина. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Полностью он был ликвидирован в 18 часов 10 минут. В работах участвовали 5 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС России в Севастополе.