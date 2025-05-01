В Севастополе заканчивают монтировать украшений к 9 мая

На площади Нахимова установили павильон «Звёзды».

Пятиметровый павильон, состоящий из трёх больших звёзд, стоял на этом месте и в прошлом году. Неподалёку от площади у дворца детского и юношеского творчества уже установили две башни с лицами героев, площадь Лазарева украшена объёмными цифрами 1941-2025, а на площади Ушакова установлены украшения в виде противотанковых ежей и памятные года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста по связям с общественностью ГБУ «Горсвет» Андрея Князева.