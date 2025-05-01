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В Севастополе заканчивают монтировать украшений к 9 мая
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе заканчивают монтировать украшений к 9 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:00 01.05.2025

На площади Нахимова установили павильон «Звёзды».

Пятиметровый павильон, состоящий из трёх больших звёзд, стоял на этом месте и в прошлом году. Неподалёку от площади у дворца детского и юношеского творчества уже установили две башни с лицами героев, площадь Лазарева украшена объёмными цифрами 1941-2025, а на площади Ушакова установлены украшения в виде противотанковых ежей и памятные года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста по связям с общественностью ГБУ «Горсвет» Андрея Князева.

Помимо установки 36 тематических декораций на общественных пространствах идет работа по монтажу 830 флагов на столбы наружного освещения. Напомним, что ранее «Горсвет» уже установил 160 флаговых конструкций «9 мая» на Большой Морской, Симферопольском шоссе и проспекте Победы.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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