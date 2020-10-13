В Севастополе заказать справку о получении пособий можно дистанционно

В связи с продлением действия режима повышенной готовности в Севастополе заказать справку о получении/неполучении мер социальной поддержки можно в дистанционном режиме. Для этого необходимо направить заявление и сканкопии документов (паспорт заявителя и св-ва о рождении детей) на электронный почтовый адрес районного управления органов соцзащиты по месту регистрации:

Ленинский район — ulr.dtsz@sev.gov.ru

Гагаринский район — ugr.dtsz@sev.gov.ru

Балаклавский район — ubr.dtsz@sev.gov.ru

Нахимовский район — unr.dtsz@sev.gov.ru

Если справка нужна для получения бесплатного питания в школе, в заявлении необходимо указать № школы. Справка будет направлена по адресу учебного заведения. Оригиналы справок для предоставления по требованию будут направлены по почте, сканкопии справок — на Ваш электронный адрес. Просим не забыть указать в заявлении почтовый и электронный адреса, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.