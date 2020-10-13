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В Севастополе заказать справку о получении пособий можно дистанционно
иллюстрация: Bru-nO (pixabay.com)

В Севастополе заказать справку о получении пособий можно дистанционно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:51 13.10.2020

В связи с продлением действия режима повышенной готовности в Севастополе заказать справку о получении/неполучении мер социальной поддержки можно в дистанционном режиме. Для этого необходимо направить заявление и сканкопии документов (паспорт заявителя и св-ва о рождении детей) на электронный почтовый адрес районного управления органов соцзащиты по месту регистрации:

Если справка нужна для получения бесплатного питания в школе, в заявлении необходимо указать № школы. Справка будет направлена по адресу учебного заведения. Оригиналы справок для предоставления по требованию будут направлены по почте, сканкопии справок — на Ваш электронный адрес. Просим не забыть указать в заявлении почтовый и электронный адреса, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе заказать справку о получении пособий можно дистанционно

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