Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе закладывают виноградники

crimeapress_news

В Севастополе закладывают виноградники
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе закладывают виноградники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:47 07.12.2020

После завершения уборки урожая винограда предприятия агропромышленного комплекса Севастополя перешли к закладке новых садов и виноградников.

Традиционно такие работы проводятся в течение весны, а также в конце года. По состоянию на начало декабря в рамках осеннего цикла закладки виноградников сельскохозяйственными предприятиями Севастополя уже произведена высадка виноградников на площади 128 гектаров, а всего с начала года севастопольские аграрии заложили около 500 гектаров виноградных насаждений, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В этом году, с учетом благоприятной погоды, говорят специалисты, весенняя закладка виноградников стартовала в январе и продолжалась до середины июня. За это время заложено 372 га виноградников. Для сравнения — весной 2019 года в Севастополе было заложено 296,3 гектаров. Рост показателя обусловлен, в первую очередь, государственной поддержкой отрасли в виде субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, а также реализацией приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

Правительство Севастополя продолжает оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями  севастопольским предприятиям доведено 171,8 млн рублей субсидий. Так мы компенсируем агрохозяйствам до 80% понесенных затрат, — отмечает директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников.

В весенней закладке виноградников приняли участие 15 агрохозяйств Севастополя. В основном закладывались саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло. 

В Севастополе закладывают виноградники

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.