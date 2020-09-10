В Севастополе заключен контракт на строительство онкологического диспансера

Контракт на строительство онкологического диспансера в Севастополе сегодня подписали директор ГКУ Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» Вадим Бабкин и генеральный директор ООО «РТ-СоцСтрой» Александр Колотов. В процедуре подписания государственного контракта принял участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сегодня еще один этап пройден. Весь прошлый год мы находились в судах с подрядчиком, который выиграл конкурс по 44 ФЗ, но так и не собрался строить онкологический центр. А это один из важнейших объектов формирующегося медицинского кластера и один из наиболее ожидаемых в Севастополе. Судебное разбирательство закончилось. Мы проиндексировали стоимость объекта. Утвержденная сметная стоимость по ФЦП — 4 млрд рублей. Ранее был подписан контакт с «Ростехом» по больнице скорой медицинской помощи. Для онкодиспансера мы определили того же подрядчика – подразделение «Ростеха» ООО «РТ-СоцСтрой». Сегодня заключили с ними контракт, — рассказал Михаил Развожаев.

По его словам, в конце сентября состоится общественное обсуждение проекта планировки территории будущего онкодиспансера, и после его утверждения подрядчик выйдет на строительную площадку.

Это вторая больница ФЦП нашего медкластера, из тех, которые сейчас уже находятся в ФЦП. Остается новая инфекционная больница, которую также перенесли на эту площадку. Однако там ситуация несколько сложнее. Потребуется дополнительный выкуп земельных участков, которые ранее в этой зоне были распаеваны под ИЖС. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы этот участок освободить и заключить контракт на третий объект. В конце года мы это обязательно сделаем, — заверил Развожаев.

Контракт на третью больницу также планируется заключить со структурой «Ростеха».

Там рядом также располагаются туберкулезный и психоневрологический диспансеры, которые будут модернизироваться. В будущем мы бы хотели там построить филиал нашего медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной, чтобы средний медицинский персонал мог проходить практику. А если у нас появится высшее медицинское образование, то это, конечно, будет клиническая база для вуза, — отметил врио губернатора Севастополя.

Он подчеркнул, что строители отнесутся к площадке медицинского кластера максимально бережно. Максимальное количество деревьев будет пересажено.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.