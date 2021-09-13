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В Севастополе заключен под стражу обвиняемый в растлении несовершеннолетних через соцсети
Скриншот: Следком

В Севастополе заключен под стражу обвиняемый в растлении несовершеннолетних через соцсети

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:26 13.09.2021

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ленинского района города, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

44-летний местный житель, занимающейся разработкой рекламы для интернет-сайтов, с декабря 2016 года посредством социальной сети «ВКонтакте» растлевал несовершеннолетнюю, склоняя к иным действиям сексуального характера. Школьнице на момент совершения в отношении нее преступной деятельности исполнилось 10 лет. Преступная деятельность злоумышленника была выявлена управлением «Ф» Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Задержание проходило при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии, — сообщили в Следкоме.

Накануне фигурант уголовного дела по ходатайству следствия был заключен судом под стражу. У правоохранительных органов имеются данные о совершении данным гражданином ряда аналогичных противоправных фактов, в связи с чем проводится работа по установлению круга потерпевших лиц, а также иных обстоятельств совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних.

В Севастополе заключен под стражу обвиняемый в растлении несовершеннолетних через соцсети

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