В Севастополе заключено 463 социальных контракта

В Севастополе действует помощь от государства в виде соцконтракта. Соцконтракт помогает гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума, улучшить финансовое положение и выйти на стабильный доход.
В 2025 году заключено 463 социальных контракта, в состав семей которых входят 1195 человек. Для заключения контракта гражданин должен разработать бизнес-план. Бизнес-план является ключевым документом со всеми расчетами, которые должны показывать выход на стабильный доход и обосновывать необходимость финансовых вложений. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационные услуги по вопросам начала собственного дела и по правовым вопросам, помогая составлять бизнес-план. Центр находится по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и социальной защиты населения Диану Якушкину.
Так, свою идею открытия планетария «Сова» в реальность воплотила Татьяна Морараш.
На идею открытия мобильного планетария меня вдохновил мой пятилетний сын. Он мне часто рассказывал о нем, и задумка мне понравилась. Узнала про программу соцконтракта в департаменте труда и соцзащиты населения, подала заявку и успешно защитила свой бизнес-план. Сейчас я чаще всего работаю с детьми — это приносит мне колоссальное удовольствие и радость, — поделилась Татьяна Морараш.
Полученные денежные средства израсходованы на приобретение надувного передвижного купола, матов, колонок, сферического зеркала, видеопроектора и самонадувающихся подушек.
Размер соцконтракта составляет от 19 716 рублей до 350 тысяч рублей в зависимости от направления и мероприятий программы адаптации.
Размер соцпомощи на основании соцконтракта по направлениям:
- поиск работы — по 19 716 рублей в первый месяц заключения соцконтракта и три месяца после подтверждения факта трудоустройства;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей (размер зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане);
- ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей (размер зависит от представленных расчетов);
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — 19 716 рублей ежемесячно (не более шести месяцев) либо за весь срок действия социального контракта (в зависимости от цели расходования помощи). Максимальный размер — 118 296 рублей.
Более подробно о направлениях можно узнать на сайте департамента труда и соцзащиты населения.
Подать заявление можно в департаменте труда и социальной защиты населения по адресу: ул. Руднева, 40, кабинет 405; через портал Госуслуг; в МФЦ.
Телефон для консультаций: +7 (978) 300-00-45.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
