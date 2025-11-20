В Севастополе заключено 463 социальных контракта

В Севастополе действует помощь от государства в виде соцконтракта. Соцконтракт помогает гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума, улучшить финансовое положение и выйти на стабильный доход.

В 2025 году заключено 463 социальных контракта, в состав семей которых входят 1195 человек. Для заключения контракта гражданин должен разработать бизнес-план. Бизнес-план является ключевым документом со всеми расчетами, которые должны показывать выход на стабильный доход и обосновывать необходимость финансовых вложений. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационные услуги по вопросам начала собственного дела и по правовым вопросам, помогая составлять бизнес-план. Центр находится по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и социальной защиты населения Диану Якушкину.

Так, свою идею открытия планетария «Сова» в реальность воплотила Татьяна Морараш.

На идею открытия мобильного планетария меня вдохновил мой пятилетний сын. Он мне часто рассказывал о нем, и задумка мне понравилась. Узнала про программу соцконтракта в департаменте труда и соцзащиты населения, подала заявку и успешно защитила свой бизнес-план. Сейчас я чаще всего работаю с детьми — это приносит мне колоссальное удовольствие и радость, — поделилась Татьяна Морараш.

Полученные денежные средства израсходованы на приобретение надувного передвижного купола, матов, колонок, сферического зеркала, видеопроектора и самонадувающихся подушек.

Размер соцконтракта составляет от 19 716 рублей до 350 тысяч рублей в зависимости от направления и мероприятий программы адаптации.

Размер соцпомощи на основании соцконтракта по направлениям: