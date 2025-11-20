Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе заключено 463 социальных контракта
Новости Республики
В Севастополе заключено 463 социальных контракта
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе заключено 463 социальных контракта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 20.11.2025

В Севастополе действует помощь от государства в виде соцконтракта. Соцконтракт помогает гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума, улучшить финансовое положение и выйти на стабильный доход.

В 2025 году заключено 463 социальных контракта, в состав семей которых входят 1195 человек. Для заключения контракта гражданин должен разработать бизнес-план. Бизнес-план является ключевым документом со всеми расчетами, которые должны показывать выход на стабильный доход и обосновывать необходимость финансовых вложений. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационные услуги по вопросам начала собственного дела и по правовым вопросам, помогая составлять бизнес-план. Центр находится по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 42-Б, корпус 6, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и социальной защиты населения Диану Якушкину.

Так, свою идею открытия планетария «Сова» в реальность воплотила Татьяна Морараш.

На идею открытия мобильного планетария меня вдохновил мой пятилетний сын. Он мне часто рассказывал о нем, и задумка мне понравилась. Узнала про программу соцконтракта в департаменте труда и соцзащиты населения, подала заявку и успешно защитила свой бизнес-план. Сейчас я чаще всего работаю с детьми — это приносит мне колоссальное удовольствие и радость, — поделилась Татьяна Морараш.

Полученные денежные средства израсходованы на приобретение надувного передвижного купола, матов, колонок, сферического зеркала, видеопроектора и самонадувающихся подушек.

Узнайте больше:  Важно: открыт прием заявок на конкурс молодежных проектов Севастополя

Размер соцконтракта составляет от 19 716 рублей до 350 тысяч рублей в зависимости от направления и мероприятий программы адаптации.

Размер соцпомощи на основании соцконтракта по направлениям:

  •  поиск работы — по 19 716 рублей в первый месяц заключения соцконтракта и три месяца после подтверждения факта трудоустройства;
  • осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей (размер зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане);
  • ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей (размер зависит от представленных расчетов);
  • осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — 19 716 рублей ежемесячно (не более шести месяцев) либо за весь срок действия социального контракта (в зависимости от цели расходования помощи). Максимальный размер — 118 296 рублей.

Более подробно о направлениях можно узнать на сайте департамента труда и соцзащиты населения.

Подать заявление можно в департаменте труда и социальной защиты населения по адресу: ул. Руднева, 40, кабинет 405; через портал Госуслуг; в МФЦ.

Телефон для консультаций: +7 (978) 300-00-45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.