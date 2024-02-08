В Севастополе заключено соглашение об общественном наблюдении на выборах Президента РФ

В Севастополе состоялась церемония подписания соглашения об общественном наблюдении на выборах Президента Российской Федерации между региональной Общественной палатой и общественными организациями, политическими партиями, некоммерческими организациями.

Наша задача – полная прозрачность выборов. Этого можно добиться комплексом мероприятий – это и круглосуточное видеонаблюдение на избирательных участках, и использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, и, конечно, с помощью независимых наблюдателей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника центра общественного наблюдения, член Общественной палаты Севастополя Сергея Юхина.

Это уже второе соглашение об общественном наблюдении. Первое было заключено 19 января между Общественной палатой Севастополя и партией «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», партией пенсионеров за социальную справедливость, а также уполномоченным по правам человека в Севастополе и Ассамблеей народов России.

Сегодня количество участников соглашения расширилось – к независимому наблюдению присоединились: Севастопольское городское отделение политической партии «Коммунистическая Партия Коммунисты России», АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО», Севастопольское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Севастопольское региональное отделение «Деловая Россия», автономная некоммерческая организация центр социально-культурных инициатив «Ника», Севастопольское региональное отделение «Опора России», союз «Севастопольское объединение организаций профсоюзов», Севастопольская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

В Севастополе откроются 187 избирательных участков, на каждом из них будут работать общественные наблюдатели. Общественная палата провела обучение 600 человек.

Завершилось первое обучение общественных наблюдателей, меня удивило большое количество молодёжи, студентов. Многие из них приняли решение стать наблюдателями, чтобы узнать, как это работает, потому что у них никогда не было такого опыта. Мы относились к этому очень внимательно, потому что хотелось рассказать так, чтобы всё было детально понятно. В качестве общественных наблюдателей у нас все поколения севастопольцев. Представители старшего поколения постоянно сравнивали с тем, какой избирательная система была раньше, узнавали для себя много нового. Например, они удивились, когда узнали, что 100% участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что исключает любые фальсификации, – отмечает член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина.

Напомним, выборы Президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя