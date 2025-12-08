В Севастополе заложили 265 гектаров новых виноградников

Прямо сейчас:
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:15 08.12.2025

В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольские аграрии в этом году заложили новые виноградники на площади в 264 гектара — на 20% больше, чем планировали. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, закладка виноградников ведется с применением передовых агротехнологий. Например, в одном из хозяйств используется механизированная посадка под гидробур. Этот метод не только повышает приживаемость растений, но и ускоряет выход виноградника на полную продуктивность.

Аграрии используют местные саженцы, которые хорошо адаптированы к севастопольскому климату и почве – Кокур, Шардоне Пино Нуар. Как отметил Развожаев, с 2014 года благодаря господдержке в Севастополе уже заложили 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, собрали порядка 250 тысяч тонн винограда и обновили парк сельскохозяйственной техники.

В этом году на развитие отрасли виноградарства и виноделия выделено почти 740 млн рублей, 98% из которых уже доведены до предприятий, — добавил он.

Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре этого года заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. Так, с 2020 года площади под виноградники выросли на 14%.

источник: РИА Новости Крым 

