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В Севастополе запущен молодежный дискуссионный клуб
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе запущен молодежный дискуссионный клуб

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:08 17.01.2025

В Севастополе начал работу молодежный дискуссионный клуб – совместный проект регионального отделения общества «Знание» и социально-культурного центра «Татианинский» при храме во имя святой мученицы Татианы.

В рамках дискуссионного клуба эксперты, в частности лекторы Общества «Знание», проводят практические встречи, занятия на актуальные темы, которые интересуют подрастающее поколение и их родителей.

Так, в рамках подобных встреч участники обсуждают важные аспекты семейных ценностей, традиции семьи, ее роль в жизни человека, влияние семьи на формирование личности и мировоззрения, а также вопросы призвания и выбора жизненного пути, своей профессии.

К примеру, на одной из первых встреч в этом году кандидат педагогических наук, психолог, профориентолог Ольга Правдюк побеседовала с ребятами и родителями о том, какое влияние старшие могут оказать на своих детей, в чем заключается конфликт между поколениями и как его преодолеть. Обсуждая эти темы, участники клуба смогли глубже понять взаимосвязь между поколениями, осознать важность общения и доверительных отношений в семье.

Спикер предложила практические советы по улучшению взаимодействия с детьми, подчеркнув, что понимание и поддержка со стороны родителей могут существенно повлиять на развитие личности молодого человека, его поведение и успех.

Когда старшие открыты для диалога, это создает атмосферу доверия, в которой дети могут раскрывать свои мысли и чувства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ольгу Правдюк.

Занятие было нацелено на развитие навыков коммуникации и решения конфликтов, что помогает молодежи не только осознавать важность семьи, но и учиться строить крепкие отношения с родными и близкими.

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Во время открытого диалога слушатели обменивались своими мыслями и переживаниями, что способствовало формированию теплой и доверительной атмосферы. Участники активно задавали вопросы и искали совместные решения для сложных ситуаций, с которыми могут столкнуться в семейной жизни.

Подобные мероприятия представляют собой не просто лекции и формальные встречи, а реальную возможность для молодежи задать вопросы и обсудить волнующие их темы. Для некоторых это шанс получить ценные рекомендации из области семейной психологии, – отмечает Ольга Правдюк.

Также в рамках встречи состоялась лекция кандидата исторических наук, кандидата богословия, священника Константина Белого на тему послушания и свободы.

Он акцентировал внимание на том, что важно находить баланс между этими двумя аспектами, чтобы молодые люди могли уверенно строить свои отношения с родителями и обществом, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Подобные встречи-лекции в рамках молодежного дискуссионного клуба будут проходить еженедельно по четвергам при храме во имя святой мученицы Татианы.

Узнать о предстоящих просветительских мероприятиях Общества «Знание» в Севастополе можно на страницах социальных сетей общественной организации во ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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