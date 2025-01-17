В Севастополе запущен молодежный дискуссионный клуб

В Севастополе начал работу молодежный дискуссионный клуб – совместный проект регионального отделения общества «Знание» и социально-культурного центра «Татианинский» при храме во имя святой мученицы Татианы.

В рамках дискуссионного клуба эксперты, в частности лекторы Общества «Знание», проводят практические встречи, занятия на актуальные темы, которые интересуют подрастающее поколение и их родителей.

Так, в рамках подобных встреч участники обсуждают важные аспекты семейных ценностей, традиции семьи, ее роль в жизни человека, влияние семьи на формирование личности и мировоззрения, а также вопросы призвания и выбора жизненного пути, своей профессии.

К примеру, на одной из первых встреч в этом году кандидат педагогических наук, психолог, профориентолог Ольга Правдюк побеседовала с ребятами и родителями о том, какое влияние старшие могут оказать на своих детей, в чем заключается конфликт между поколениями и как его преодолеть. Обсуждая эти темы, участники клуба смогли глубже понять взаимосвязь между поколениями, осознать важность общения и доверительных отношений в семье.

Спикер предложила практические советы по улучшению взаимодействия с детьми, подчеркнув, что понимание и поддержка со стороны родителей могут существенно повлиять на развитие личности молодого человека, его поведение и успех.