В Севастополе запускают цикл образовательных лекций для муниципальных служащих

В Севастополе стартовал просветительский лекторий Российского общества «Знание» для муниципальных служащих в рамках трека Знание.Государство. Мероприятия проводятся при поддержке департамента внутренней политики.

В рамках проекта для муниципальных служащих Севастополя пройдёт серия тематических лекций по актуальным вопросам геополитики, основам государственного устройства, гражданской ответственности, а также об основных ценностях, на которых строится современное российское общество. Также спикеры общества «Знание» осветят вопросы фальсификации истории России, в том числе обсудят с аудиторией цели, мотивы и основные методы искажения исторических данных.

Первое мероприятие проекта прошло для сотрудников администрации Нахимовского муниципального округа, в качестве лекторов выступили участники спецоперации Виктор Сипягин и Илья Самохин. В ходе встречи речь шла о хронологии событий, предшествующих спецоперации, о её целях, задачах, промежуточных результатах, а также о подвигах наших соотечественников.

Спикеры представили аудитории графические новеллы, в которых отражены подвиги наших солдат. В основе каждой из них — реальные истории о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции.

Как отметила директор филиала общества «Знание» в Севастополе Анна Глухова, подобные встречи-лекции в рамках проекта общественной организации выступают дополнительным инструментом повышения общей осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике.

В течение трёх месяцев встречи-лекции пройдут также для сотрудников администраций Балаклавского, Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя