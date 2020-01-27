В Севастополе запустили первый на Крымском полуострове линейный ускоритель

Первый на Крымском полуострове линейный ускоритель Elekta Infinity в Севастополе установили на базе онкологического диспансера на улице Ерошенко, 13. В онкологическом диспансере работают четыре радиотерапевта, включая главврача Василия Ощепкова; они готовы проводить высокоточное и высокодозное лечение. До этого времени больных отправляли на материк. Специалисты рассказали: процедура длится от 5 до 15 минут.

Для Севастополя линейный ускоритель – очень удачное приобретение. Прибор обладает большим спектром возможностей, которые можно реализовать для разных заболеваний, в разных клинических ситуациях. Если не самый высокий класс, то предвысочайший. Будем осваивать новейшие методики, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача онкологического диспансера Василия Ощепкова.

Лучевую терапию могут проходить до 25 пациентов в день. Процедура занимает от 5 до 15 минут. По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, в перспективе в Севастополе может появиться ещё один линейный ускоритель – в новом корпусе онкологического диспансера, который будет построен на Фиолентовском шоссе по Федеральной целевой программе:

Была проведена большая работа. У нас появилось подспорье для лечения онкологических больных, о которой мы могли лишь мечтать. Сегодня стали свидетелями важного для Севастополя и Крыма события – запуска линейного ускорителя. До этого и инженеры, и врачи провели серьёзную работу. С учётом национального проекта «Здравоохранение» возможно будет приобрести для нашего города второй такой лучевой ускоритель.

Также в онкодиспансере появился магнитно-резонансный томограф SIGNA Creator. Его установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов напомнил, что обновление материально-технической базы сейчас проходит в большинстве медицинских организаций – не только в черте города, но и в отдалённых районах.

В городской больнице № 4 установили полнофункциональный модуль, где будут работать аппараты КТ, МРТ и рентген. В горбольнице № 9 до конца 20202 года появится компьютерный томограф. Там же, в Балаклаве, планируется запустить аппарат МРТ — в условиях дефицита площадей для него планируется построить модульное здание, оно будет располагаться возле соматического корпуса, – резюмировал Владислав Нусинов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя