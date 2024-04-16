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В Севастополе запустили проект «История городов России»

В Севастополе запустили проект «История городов России»

Опубликовал: КрымPRESS в История Крыма 16:40 16.04.2024

Отборочный этап Всероссийского фестиваля «История городов России» в самом разгаре. Участие в этом проекте – отличная возможность познакомить всю Россию с любимыми местами твоего города.

Как участвовать?

1. Собрать команду из 3 человек и зарегистрироваться до 20 апреля: clck.ru/39hbhB. Команду регистрирует наставник.

2. Выбрать панорамы по теме проекта или загрузить свои на платформе — goroda2024.panoquiz.ru.

3. Собрать вместе игровой проект. Добавить не менее 10 вопросов и не менее 10 интересных фактов.

4. Показать проект наставнику и подать на платформу до 28 апреля включительно.

5. Пройти проверку и публикацию игры на платформе, чтобы выйти в финал.

По итогам отборочного этапа жюри определит 10 лучших команд. Кроме того, отдельно будут отмечены 10 команд, завоевавших приз зрительских симпатий.

Все подробности — в группе фестиваля (https://vk.com/panoquiz).

Справка: «История городов России» — это просветительский игровой проект на основе технологии виртуальной реальности 360VR для уроков краеведения и истории России, в том числе для новых регионов Российской Федерации. Школьники разработают викторины по школьным музеям и достопримечательностям городов нашей страны на игровой платформе. А
сверстники участников смогут совершить виртуальное путешествие по разным регионам России и в игровой форме изучить историю. В рамках проекта запланированы очные встречи в Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Участники из других городов смогут присоединиться онлайн. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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