В Севастополе запустили в работу аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в Севастополе работает в режиме опытной эксплуатации с 21 апреля. По словам директора департамента цифрового развития Севастополя Александры Осиповой, одно из важных решений, которого удалось достичь — это включение в проект всех созданных региональных систем и их интеграция с федеральными системами.

В одну единую сеть мы объединили 45 городских организаций. Также мы учли опыт разработчиков, которые уже успешно внедрили программу в Калужской области и Республике Бурятия, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Главная цель создания системы «Безопасный город» — создание единого безопасного пространства. АПК «Безопасный город» состоит из единого центра оперативного реагирования, колл-центра, программного центра обработки и маршрутизации вызовов с интеллектуальными сценариями реагирования. Интеграция комплекса с другими информационными системами позволяет получить информацию с разных датчиков и систем видеонаблюдения и оперативно реагировать на разные инциденты. Этот комплекс позволяет автоматизировать и ускорить ответную реакцию на происходящие в городе инциденты техногенного, бытового характера, происшествия на транспорте и так далее.

Напомним, к созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» приступили в 2019 году. В 2020 году закупили оборудование и запустили все основные процессы.