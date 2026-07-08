В Севастополе запустили вторую волну зачисления в первые классы

В Севастополе начался второй этап зачисления детей в первые классы. На этом этапе подать заявление в выбранную школу могут все желающие независимо от места регистрации ребенка. Прием документов ведется до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление во второй волне могут те, кто:

не проживает на закрепленной за школой территории;

не относится к льготным категориям;

хочет учиться в конкретной школе, не рассматривая вариант по месту прописки.

Информация о свободных местах отображается на сайтах школ, а также доступна при подаче заявлений через Госуслуги.

За консультацией о наличии свободных мест можно обратиться в отдел общего образования по телефонам: 55-04-08, 55-91-04.

Напомним, в Севастополе работают 63 государственные школы. По итогам первой волны в первые классы зачислены почти 3200 детей.

источник: Правительство Севастополя

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