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В Севастополе запустили вторую волну зачисления в первые классы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе запустили вторую волну зачисления в первые классы

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:07 08.07.2026

В Севастополе начался второй этап зачисления детей в первые классы. На этом этапе подать заявление в выбранную школу могут все желающие независимо от места регистрации ребенка. Прием документов ведется до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление во второй волне могут те, кто:

  • не проживает на закрепленной за школой территории;
  • не относится к льготным категориям;
  • хочет учиться в конкретной школе, не рассматривая вариант по месту прописки.
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Информация о свободных местах отображается на сайтах школ, а также доступна при подаче заявлений через Госуслуги.

За консультацией о наличии свободных мест можно обратиться в отдел общего образования по телефонам: 55-04-08, 55-91-04.

Напомним, в Севастополе работают 63 государственные школы. По итогам первой волны в первые классы зачислены почти 3200 детей.

источник: Правительство Севастополя

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