В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19

В Севастополе собственная лаборатория по тестированию COVID-19 заработает 23 апреля.

Сейчас мы выполнили максимально возможные требования Роспотребнадзора. У нас не будет ложноотрицательных или ложноположительных результатов. Кое-что приходилось находить, докупать. По всей стране это оборудование в дефиците, поскольку открываются дополнительные лаборатории. У нас выполнено все так, как должно быть. Полный комплект, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева. — Первая задача — максимально обследовать тех, кто у нас на переднем крае борьбы с коронавирусом, наших врачей. Затем мы сможем обследовать граждан, у которых болезнь протекает бессимптомно. В частности, брать анализы у тех, кто въезжает в Севастополь.