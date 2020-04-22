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В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19

В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:40 22.04.2020

В Севастополе собственная лаборатория по тестированию COVID-19 заработает 23 апреля.

Сейчас мы выполнили максимально возможные требования Роспотребнадзора. У нас не будет ложноотрицательных или ложноположительных результатов. Кое-что приходилось находить, докупать. По всей стране это оборудование в дефиците, поскольку открываются дополнительные лаборатории. У нас выполнено все так, как должно быть. Полный комплект, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева.Первая задача — максимально обследовать тех, кто у нас на переднем крае борьбы с коронавирусом, наших врачей. Затем мы сможем обследовать граждан, у которых болезнь протекает бессимптомно. В частности, брать анализы у тех, кто въезжает в Севастополь.

В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19 В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19 В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19 В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19 В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19 В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19

По словам чиновника, ранее анализы на коронавирус проводились на базе севастопольской лаборатории Роспотребнадзора, которая могла делать только 60 анализов в сутки, а также в Симферополе. Результаты приходилось ждать до двух дней. Теперь скорость обработки анализов значительно повысится.

Лаборатория позволит оперативно управлять ситуацией с точки зрения диагностирования, существенно повысит количество тестирований в регионе, — отмечает Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию на COVID-19

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