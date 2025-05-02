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В Севастополе заработали 30 фонтанов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе заработали 30 фонтанов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:42 02.05.2025

Май город встретил запуском фонтанов.

Мы убрали налетевший за осень и зиму мелкий мусор, прочистили форсунки, проверили технику и, где это было необходимо, отремонтировали ее и настроили, завершили профилактику насосов. Отмечу, что вода – безопасна ее мы обеззараживаем лицензированными средствами отечественного производства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя инженера подрядной организации, обслуживающей фонтаны Александра Велигодского.

На протяжении всего сезона фонтаны будут обслуживаться каждый день, это регламентные работы, профилактика техники, контроль уровня кислотности воды,  дозирования специальных реагентов и обеззараживателей.

Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: статистика применяющих автоУСН в городе неуклонно растет

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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