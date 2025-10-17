В Севастополе застраивают дачные участки: продажи готовых построек выросли

Аналитики Авито изучили динамику продаж готовых строений и срубов в Севастополе. Оказалось, что в общей сложности их стали покупать чаще на 15%. В основном строят бытовки, дома и бани, но лидерами роста продаж за год стали веранды, террасы и теплицы.

Продажи готовых строений и срубов на Авито в Севастополе в III квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15%. Больше всего продаж пришлось на бытовки (42%), дома (32%) и бани (5%). Самый заметный рост продаж за год — в три раза — продемонстрировали.

Дома и бытовки

Продажи готовых домов в прошедшем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года выросли на 29%. Средняя цена постройки — 240 000 рублей. Однако на Авито можно заказать у специалистов как небольшой гостевой домик стоимостью 115 000 рублей, так и просторный барнхаус — такой обойдется в 2,2 млн рублей.

Редко строительство дома обходится без бытовки — при этом когда работы заканчиваются, их иногда оставляют на даче под хранение инструментов, техники и дров. Их продажи с прошлого года выросли на 14%, средняя цена такой постройки — 120 000 рублей. Также для этих целей часто специально строят хозблоки — их продажи на Авито выросли на 36%. В среднем они стоили 80 000 рублей.

Бани и беседки

Многим трудно представить дачу без бани, к тому же, за последние несколько лет банная культура получила новую волну популярности. Так, за последний год продажи готовых бань выросли на 54%. В среднем они обходились в 330 000 рублей. На Авито можно заказать как компактную баню-бочку за 299 000 рублей, так и сруб из настоящих бревен за 780 000 рублей.

Для полноценного расслабления после бани лучше всего отдохнуть в беседке на свежем воздухе. Готовые беседки на Авито за год стали покупать на 30% чаще. Они в среднем стоили 95 000 рублей. Также популярностью пользуются веранды и террасы — их заказывали в три раза чаще, чем III квартале прошлого года. В среднем их строительство обходилось в 52 000 рублей.

Гаражи и теплицы

Также редкая дача обходится без гаража и теплицы. Готовые гаражи на Авито за год стали заказывать чаще на 37%. В среднем они обходились в 75 000 рублей. Также вместо них иногда строят навесы — это более бюджетный вариант. Их продажи выросли на 76%, а средняя стоимость составила 10 000 рублей.

Теплицы стали покупать в три раза чаще за год. Они в среднем обходились в 25 000 рублей. На Авито продаются как каркасы , так и готовые теплицы с покрытием. В том числе, есть мастера, которые изготавливают эстетичные теплицы в английском стиле .

