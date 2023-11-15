В Севастополе застройщик обещал построить дом, взял деньги у граждан… Дом не построен, деньги похищены,был суд

Севастопольский городской суд согласился с позицией прокуратуры города Севастополя и оставил без изменений обвинительный приговор по уголовному делу о хищении денежных средств граждан под предлогом участия в строительстве многоквартирных домов.

Ранее приговором Ленинского районного суда г. Севастополя от 2 июня 2023 года местный житель 1980 года рождения признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что мужчина в период с января 2017 года по февраль 2021 года завладел денежными средствами девяти жителей Севастополя и Республики Крым на общую сумму 8,7 млн рублей под предлогом участия в строительстве многоквартирных домов. Для создания видимости реальной деятельности, имея доступ к трем земельным участкам в садовых товариществах «Дергачи-3», «Яблоня» и на ул. Генерала Саймонова в г. Севастополе, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов. Также он открыл четыре офиса в Ленинском районе г. Севастополя, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах. С потерпевшими мужчина заключал предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и получал от них деньги, однако в действительности завершать строительство не планировал. Земельные участки ему не принадлежали. Они предназначались для садоводства либо индивидуального жилищного строительства, в связи с чем возведение многоквартирных домов на них запрещено. Денежные средства гражданам мужчина не вернул, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Расследование уголовного дела проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

Ленинский районный суд г. Севастополя назначил виновному 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших на общую сумму 4,7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба возмещена в ходе предварительного расследования либо взыскана судом ранее в гражданско-правовом порядке.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда первой инстанции, настаивая на оправдании либо назначении более мягкого наказания, однако Севастопольский городской суд согласился с доводами государственного обвинителя о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционные жалобы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении того же районного суда находится еще два уголовных дела по обвинению того же лица в совершении 87 аналогичных преступлений, которыми в общей сложности причинен ущерб в размере свыше 90 млн рублей, — подчёркивают в прокуратуре Севастополя.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя