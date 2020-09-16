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Минпром Крыма предлагает получить субсидии из бюджета Республики

В Севастополе завершается прием заявок на получение региональной субсидии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 16.09.2020

Прием заявок на получение региональной субсидии в Севастополе прекратится 30 сентября. На данный момент в Департамент экономического развития поступило 2 572 заявки от субъектов МСП. Сумма выплат составит более 187 млн рублей. Поддержка предпринимателям предоставляется в размере 1 МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника за апрель-май 2020 года.

Все пострадавшие отрасли имеют право на государственную поддержку. Правительство Севастополя помогает крупным предприятиям и небольшим ИП. Среди получателей поддержки у нас есть ООО «Судоремонтный завод «Персей», где работает 76 человек и ИП Назарова – 2 сотрудника. Надеемся, что за оставшееся время, еще больше предпринимателей обратятся к нам с заявлением и получат положенные им деньги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.    

Заявление необходимо подать в электронном виде до 30 сентября на сайте grant.sev.gov.ru.

За всей необходимой информацией можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6, в будние дни: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.

Контактный номер телефона: +7(8692)22-92-92.

В Севастополе завершается прием заявок на получение региональной субсидии

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