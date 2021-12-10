В Севастополе завершается возведение модуля под размещение аппарата МРТ для детей

На проспекте Гагарина завершается устройство быстровозводимого модуля под размещение магнитно-резонансного томографа для детей. Готовность объекта – 99%.

Контракт заключен в июне 2021 года со сроком сдачи в декабре текущего года. По качеству выполненных работ претензий нет. В ближайшее время будет выполнен клининг и мы передадим учреждение в эксплуатацию больнице. В здании МРТ предусмотрены помещение для ожидания, подготовительная комната, процедурная, кабинет врача, комнаты сканирования и управления, шлюз кабинета МРТ, комнаты персонала, санузлы, технические помещения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам руководителя ведомства, модуль будет оборудован пандусом для доступа маломобильных граждан и больных на каталках, а также лестницей для входа на крыльцо. Работы выполняет севастопольская компания «Фаворит», которая специализируется на изготовлении легких стальных конструкций. Цена контракта – 14 млн. рублей.

На сегодняшний день в модуле завершается установка мебели, устройство навеса над оборудованием, благоустройство территории. Планируем завершить к концу следующей недели, – отмечает заместитель директора компании-подрядчика Олег Безручко.

Напомним, в настоящее время в Севастополе работает всего один подобный томограф для детей. Аппарат установлен в пятой городской больнице. МРТ будет обслуживать детские поликлиники всего города – порядка 90 тыс. человек. Аппарат МРТ фирмы Siemens позволяет проводить большой объем исследований для диагностики любых заболеваний, при которых показана томография: органов брюшной полости, головного мозга, позвоночника, хрящевой ткани, суставов, нервной системы, кровеносных сосудов, а также любых мягких тканей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

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