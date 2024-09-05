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В Севастополе завершается досрочное голосование

В Севастополе завершается досрочное голосование

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:15 05.09.2024

На выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва в восьмой день, 4 сентября 2024 года, досрочно проголосовали 15043 избирателя.

Досрочное голосование в Севастополе проходит с 28 августа по 5 сентября 2024 года, сегодня завершающий день. Избиратели голосуют либо в помещениях участковых избирательных комиссий (УИК), либо приглашая членов УИК на дом. За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя. Все помещения избирательных участков в Севастополе полностью соответствуют требованиям по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, оснащены металлодетекторами, укрытиями, а члены участковых избирательных комиссий проинструктированы о действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, — сообщили в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии. 

В Севастополе завершается досрочное голосование В Севастополе завершается досрочное голосование В Севастополе завершается досрочное голосование В Севастополе завершается досрочное голосование

Дни основного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва, а также по дополнительным выборам депутатов Советов внутригородских муниципальных образований Нахимовского и Терновского муниципальных округов — 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

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