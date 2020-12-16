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В Севастополе завершают программу капитального ремонта домов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершают программу капитального ремонта домов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:20 16.12.2020

В Севастополе — по состоянию на середину декабря 2020 года — общий объем работ по программе капитального ремонта домов выполнен на 95%.

В этом году в программу капремонта вошли 333 дома (речь идет как о строительно-монтажных работах, так и проектировании объектов, который будут отремонтированы в следующем периоде). Были проведены ремонты фасадов, кровель, инженерных сетей. Уже выполнено порядка 95% работ. Сейчас мы осматриваем ход работ в доме на ул. Пирогова, 2В. Здесь впервые выполнен ремонт подвала. По этому объекту сами жители дома приняли решение вместо ремонта кровли выполнить ремонт фасада, поскольку крыша не течет — был выполнен текущий ремонт, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В настоящее время Департамент городского хозяйства проводит работу по приемке объектов.

В следующем году мы планируем выполнить капитальный ремонт домов примерно в таком же объеме, — заявил Евгений Горлов.

В Севастополе завершают программу капитального ремонта домов

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