В Севастополе завершают работу пришкольные лагеря

Этим летом в Севастополе работали 14 пришкольных лагерей дневного пребывания, которые посещали 1018 ребят. В отличие от загородных лагерей, в пришкольных только одна 21-дневная смена. Лагерь при школе № 33 посещали 70 детей из балаклавских школ № 25, 30 и 33.

Наш пришкольный лагерь работает уже второй год. Лагерь называется «Академия волшебства». Мы здесь реализуем программу «Орлята России», так как мы являемся флагманской школой в Севастополе. В лагере пять отрядов по 14 человек. Ребята с 1 по 4 классы с удовольствием посещают наш лагерь. Мы проводим различные мероприятия. В рамках программы «Орлята России» в лагере дети ездят на различные мероприятия. Наши ребята побывали в урочище Ласпи, ездили в Терновку, посещали музей подводников Балаклавы, 35-ю батарею, Сапун-гору, парк «Патриот», Черноречье. Они участвовали в конкурсах, где каждый отряд набирал баллы для получения в конце смены приза. В День города ребята смотрели достопримечательности в центре города и участвовали в акции «Севастополь — мой город родной». Также к нам приезжала наша пожарно-спасательная служба, детям показывали приемы тушения пожаров, рассказывали, как трудятся сотрудники МЧС, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора школы № 33 имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Герасимова Наталью Иващенко.

Одним из последних мероприятий в этом пришкольном лагере стал мастер-класс «Свеча памяти. Вечная память героям» с участием ветеранов-подводников. Акция приурочена к памятной дате — 22 июня, Дню памяти и скорби, дню начала Великой Отечественной войны. Ребята возложили свечи на братском кладбище воинов Великой Отечественной войны.

Для меня быть Орлёнком – это гордость, потому что мы помогаем старшим, узнаем каждый день что-то новое, и мне очень это нравится. Я была в лагере впервые, для нас провели много экскурсий. Наставники в лагере очень добрые, всегда помогут и поддержат. Со многими ребятами в лагере я знакома, у меня много друзей в разных отрядах», — рассказала участница лагеря при школе № 33 Вероника.

Я в лагере второй раз. Здесь очень классно и весело. Много экскурсий, мастер-классов. Мы играли в новые игры, смотрели мультики, делали много всего интересного. В лагере я нашла много новых друзей, даже в тех отрядах, где не было моих знакомых. Смена прошла незаметно, очень насыщенно», — отметила ещё одна участница Полина.

На торжественном закрытии лагерной смены ребята из каждого отряда показали творческие сценки, а после – стали участниками большого флешмоба.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя