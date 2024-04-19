В Севастополе завершают ремонт автодороги на подъезде к фруктохранилищу

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе завершается ремонт подъезда к фруктохранилищу. Автомобильная дорога расположена в районе Мекензиевых гор, протяжённость участка – 0,49 км.

К ремонту данной автомобильной дороги приступили в начале апреля. Ремонт автомобильной дороги вошёл в перечень работ на текущий год после проведения диагностики улично-дорожной сети. Благодаря высоким темпам строительно-монтажные работы выполнят раньше установленного контрактом срока. Дорожной лабораторией проведён отбор проб асфальтобетонного покрытия проезжей части для подтверждения качества выполненных работ, произведены замеры коэффициента сцепления колёс автомобиля с дорожным покрытием. Все показатели соответствуют требованиям нормативных документов. Полностью работы подрядная организация планирует завершить уже в этом месяце, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

На объекте подрядная организация выполнила фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устроила выравнивающий и верхний слой асфальта. Также рабочие приступили к отсыпке обочин.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя