В Севастополе завершают ремонт в Дорожном переулке

В Севастополе завершается ремонт автомобильной дороги в Дорожном переулке села Верхнесадового. Работы на участке, протяжённостью около полукилометра, выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик восстановил дорожную одежду, устроил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепил обочины.

Работы по ремонту автомобильной дороги завершат досрочно, к началу учебного года. Вблизи расположена школа № 52 им. Ф.Д. Безрукова. Благодаря обновлённому дорожному покрытию передвижение для жителей стало комфортней, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя