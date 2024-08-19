Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе завершают ремонт в Дорожном переулке
актуально в республике
В Севастополе завершают ремонт в Дорожном переулке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершают ремонт в Дорожном переулке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:30 19.08.2024

В Севастополе завершается ремонт автомобильной дороги в Дорожном переулке села Верхнесадового. Работы на участке, протяжённостью около полукилометра, выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».  Подрядчик восстановил дорожную одежду, устроил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепил обочины.

Работы по ремонту автомобильной дороги завершат досрочно, к началу учебного года. Вблизи расположена школа № 52 им. Ф.Д. Безрукова. Благодаря обновлённому дорожному покрытию передвижение для жителей стало комфортней, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева. 

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Узнайте больше:  1 800 севастопольских медработников получают специальную соцвыплату

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 184

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.