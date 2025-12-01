В Севастополе завершают строительство новой поликлиники на улице Молодых Строителей

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Севастополе подходит к завершению строительство поликлиники на 400 посещений в смену. Объект, расположенный на улице Молодых Строителей, станет структурным подразделением Городской больницы № 1 и будет обслуживать более 40 тысяч жителей Гагаринского района.

Сегодня завершающие работы ведутся на фасаде здания, где в ближайшие дни будут установлены последние архитектурные фиброцементные панели. На финальной стадии находятся пусконаладочные работы всех инженерных систем. Осталось лишь разместить мебель — несколько диванов и стульев, — после чего объект будет полностью готов к передаче в эксплуатацию, — рассказал начальник участка строительной компании «Теплостроитсервис» Юрий Парфенов.

Новая поликлиника включает 128 оборудованных кабинетов: кабинеты врачей, диагностические зоны и помещения для персонала. Здание возведено по сейсмостойкому проекту с использованием монолитного каркаса и газобетонных блоков, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции.

В здании установлены окна увеличенного размера, влагостойкие, негорючие панели, а также лифты для маломобильных групп населения. Кроме того, поликлиника будет полностью автономной в энергоснабжении: в случае отключения электричества сработает дизельный генератор мощностью 200 кВт, что обеспечит бесперебойную работу всех систем и оборудования.

Штат нового учреждения формируется в соответствии с расширенным расписанием. Здесь будут работать врачи общей практики, терапевты и узкие специалисты: кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, два эндокринолога, хирург, хирург-травматолог, отоларинголог, уролог, офтальмолог и другие.

По сравнению с действующей сейчас амбулаторией семейной медицины, где сформированы 7 терапевтических участков и обслуживается 20 тыс. пациентов, новая поликлиника увеличит охват до 20 участков и 40 тыс. человек, а также примет часть пациентов из перегруженной поликлиники № 2 на ул. Ерошенко.

На данный момент мы базируемся в старом здании и можем принять не более 100 посетителей в день. После ввода новой поликлиники у нас будет возможность принимать 400 пациентов в смену, предоставляя полный спектр первичной медпомощи — от терапии до узкоспециализированных консультаций и диагностики на месте. Это качественный скачок в доступности и качестве здравоохранения для жителей района, — сообщила заведующая амбулаторией общей практики Городской больницы № 1 Елена Ксенофонтова.

Все кабинеты и общие зоны новой поликлиники сдаются «под ключ» с установленным оборудованием и мебелью. Здесь будут работать рентгеновский кабинет, маммограф, флюорографический аппарат, два аппарата УЗИ, эндоскопическая стойка, также единственный на полуострове аппарат для исследования функции внешнего дыхания бодиплетизмограф.

Бодиплетизмография позволяет полноценно исследовать функциональные особенности легких пациента для более точной диагностики и качественного подбора терапии основных заболеваний легких, таких как бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких, а также при развитии нарушения функции дыхания при острых процессах, таких как острая пневмония.

Кроме того, аппарат может помочь и при подборе терапии многих кардиологических заболеваний.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя