В Севастополе завершена основная работа над генеральным планом города

Специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы» завершили основную работу над генеральным планом Севастополя. Результаты своих разработок они представили на заседании градостроительного совета под председательством губернатора Михаила Развожаева.

По информации заместителя директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Николая Кикавы, сотрудники учреждения работали над документом более года. Они неоднократно приезжали в Севастополь, изучали демографические прогнозы, проводили «полевые» транспортные исследования, определяли основные болевые точки в развитии города и пути решения вопросов. Итоговый документ нацелен на усиление экономики региона и приток специалистов, подчеркнул эксперт.

Обновить экономику, дать ей новый импульс невозможно без градостроительного развития. Главное, за что сейчас борются города и регионы нашей страны, — человеческий капитал: это именно тот ресурс, который ведёт к процветанию, росту уровня достатка населения. Чтобы обеспечить рост социально-экономической защищённости, благополучия населения, нужно сформировать такие градостроительные решения, которые создали бы максимально комфортные условия, привлекательные для молодых, активных, высококвалифицированных кадров. Каждое новое рабочее место — это дополнительные потоки в налоговую систему. Синхронно совершенствуя систему расселения и отраслевую структуру экономики, мы можем значительно улучшить экономическую картину, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Кикава.

Новый генплан города включает 11 томов, состоящих из утверждаемой части и материалов обоснования. При разработке документа ГАУ «Институт Генплана Москвы» использовал демографический прогноз, согласно которому к 2046 году численность населения составит порядка 800 тысяч человек. Наиболее удобным подходом ГАУ «Институт Генплана Москвы» назвал полицентричное развитие города с общественными центрами в новых территориях развития, особенно на Северной стороне.

Авторы документа выделили шесть экономически перспективных направлений: обеспечение военной безопасности, сельское хозяйство и рыболовство, развитие технологий, прикладную науку и туризм. Исходя из этого, были определены территории комплексного развития, приоритетные инвестиционные проекты, составлена планировочная структура, выделены функциональные зоны. В документе представлены модели развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры и природного комплекса. Особое внимание уделено землям сельхозназначения, вопросам развития Фиолента и других территорий СНТ.

По словам главы города Михаила Развожаева, следующим этапом работы над генпланом станет создание специальной рабочей группы, в которую войдут эксперты, депутаты и представители муниципалитетов.

На градостроительном совете прошла первая презентация генерального плана, позволяющая сложить представление о масштабах проделанной работы и об основных направлениях развития. Более углубленное рассмотрение документа проведёт рабочая группа. После серии обсуждений могут быть внесены изменения в генплан, и ориентировочно 15 декабря начнутся общественные обсуждения, которые продлятся до конца января: экспозиции будут представлены в районных администрациях и размещены в сети интернет. Параллельно будет идти согласование генплана с федеральными органами исполнительной власти. Все предложения будут рассмотрены рабочей группой, им будет дана экспертная оценка. Предполагается, что генеральный план будет утверждаться на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года, – отмечает губернатор.

Председатель Законодательного собрания, член градостроительного совета Владимир Немцев отметил, что авторы проекта провели масштабную работу и всесторонне изучили все сферы жизни города.

Группа разработчиков провела большую работу. Глубоко проработан материал, проанализирована ситуация по всем направлениям — транспортной и инженерной инфраструктуре, состоянию промышленности, приведены перспективы развития региона. Каждый раздел представленного документа заслуживает особого внимания и детальной проработки, поэтому к рассмотрению предлагаю привлечь депутатов профильных комитетов и комиссий. Сейчас Законодательное собрание занимается бюджетом, и нам нужно привлечь в город новые инвестиции, чтобы наполнить доходную часть, увеличить производительность — а это напрямую сопряжено с генеральным планом, — говорит Владимир Немцев.

О начале общественных обсуждений проекта генерального плана Севастополя будет сообщено дополнительно.

Справочно:

Генеральный план — это стратегически важный, верхнеуровневый для города документ, задающий градостроительную политику города. Предметом утверждения генплана является планируемое размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок.

Параметры существующих территориальных зон, границы земельных участков, фактическое использование земельных участков не являются предметом утверждения и согласования. Правовой режим и градостроительные регламенты в отношении земельных участков и ОКС не являются предметом территориального планирования и относятся к области Правил землепользования и застройки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя