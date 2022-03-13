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В Севастополе завершено расследование мошенничеств на сумму более 51 миллиона рублей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе завершено расследование мошенничеств на сумму более 51 миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:23 13.03.2022

Противоправную деятельность обвиняемых в марте 2020 года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что два местных предпринимателя, являясь соучредителями фирмы, специализировавшейся на купле-продаже подержанных автомобилей, обманным путём завладевали дорогостоящими иномарками граждан, затем продавали их, а вырученные деньги распределяли между собой. Следователями следственного управления УМВД доказана причастность подозреваемых к 22 эпизодам противоправной деятельности во время которой мошенники обманным путём похитили 27 автомобилей на общую сумму более 51 миллиона рублей. Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 22 автомобиля, похищенных мошенническим путём, местонахождение пяти иномарок устанавливается, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении одного из фигурантов – 42-летнего жителя Севастополя завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд для принятия решения. Его соучастник – 43-летний обвиняемый объявлен в федеральный розыск.


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