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В Севастополе завершены общественные обсуждения проекта тоннеля на ул. Пожарова
фото: pxhere.com (автор: Dana Tentis)

В Севастополе завершены общественные обсуждения проекта тоннеля на ул. Пожарова

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:07 19.02.2025

Общественные обсуждения длились с 28 января по 14 февраля на сайте департамента архитектуры и  градостроительства Севастополя. За это время поступило пять предложений и замечаний. Все они  переданы в работу подрядной организации.

Тоннель от улицы Пожарова до улицы Очаковцев поможет разгрузить центральные дороги города.

При строительстве тоннеля сносить жилые дома не будут. Тем не менее, для размещения отдельных конструкций и инженерных коммуникаций потребуется частичное изъятие небольших частей земельных участков. Эти решения неизбежны в условиях стесненной застройки и подразумевают компенсационные выплаты.

Кроме того, для организации безопасного дорожного  движения и эксплуатации тоннеля предусматривается строительство диспетчерского пункта, в котором размещаются все системы жизнеобеспечения объектов. Технико-экономические показатели данного диспетчерского пункта указали на единственное возможное место, где его можно было бы разместить, – это на месте существующей АЗС, она будет демонтирована.

Один из входов в тоннель сделают в районе АЗС на улице Пожарова, а другой –  возле дома № 26 по улице Генерала Петрова. Ширина проезжей части проектируемого тоннеля составляет 7,5 метров и включает в себя две полосы движения. Этой ширины достаточно для обеспечения безопасного движения, в том числе общественного транспорта. Протяженность автодорожного тоннеля составляет 317 метров и состоит из закрытой и открытых рамповых частей, при этом закрытая (подземная часть) выполнена протяженностью 237 метров. Глубина тоннеля составляет 19 метров. Общая высота конструкции автодорожного тоннеля – 10 метров.

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Въезды в тоннель запроектированы открытыми рамповыми участками с оснащением информационными табло, знаками переменной информации и освещением. Тоннель будет оснащен системами электроснабжения, электроосвещения, связи, водоотведения, пожарного водоснабжения, вентиляцией.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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