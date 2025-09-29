В Севастополе завершил работу ежегодный фестиваль «Севэтнофест»

Масштабный фестиваль национальных культур прошел в Севастополе. Заключительное событие состоялось на базе эко-парка «Лукоморье». Жители города познакомились с культурами разных народов, их традициями и обычаями, оценили изделия народных художественных промыслов, попробовали блюда национальной кухни.

Свои экспозиции для выставки подготовили общество русской культуры, армянское, караимское, чувашское, мордовское, немецкое, белорусское, гагаузское общества, а также крымчаки.

Заключительный день фестиваля запомнился тем, что был наполнен разными смыслами. Основной из них — семейственность. Люди отдыхали и просвещались целыми семьями. Это способствовало совместному времяпрепровождению, взаимопониманию, а также знакомству с национальными культурами. Мы разные, но в единстве — наша сила, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по работе с национальными и религиозными организациями департамента внутренней политики Владимира Колесникова.

Для юных участников организаторы подготовили обширную программу: различные мастер-классы, познавательные викторины, квесты, спортивные эстафеты, шоу мыльных пузырей и многое другое. На протяжении всего праздника ребят развлекали аниматоры, работала фотозона.

Сегодня было очень весело. Мы делали браслеты «дружбы», я раскрашивала русский пряник. Еще мне сделали аквагрим. Здесь было много вкусностей, которыми нас угощали разные народы, — поделилась участница фестиваля, ученица 5 класса Ксения Емельянова.

Этнокультурный фольклорный концерт стал главным и завершающим мероприятием «Севэтнофеста». На сцене с творческими номерами выступили белорусы, гагаузы, русские, марийцы, мордва, немцы, чуваши и крымские татары. Участники исполняли песни на разных языках, представляли национальные танцы.

Напомним, ежегодный фестиваль национальных культур нацелен на расширение и укрепление единого культурного пространства, продвижение национальных традиций народов России.

Организаторы мероприятия: департамент внутренней политики, Севастопольский городской национально-культурный центр при поддержке ФАДН России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя