В Севастополе завершилась акция «Полицейский Дед Мороз»

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится не первый год. Активное участие в ней вместе с сотрудниками полиции принимают члены Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю.

В рамках акции полицейские устроили для детей настоящий праздник, дарили подарки и хорошее настроение, а также напоминали о безопасности в быту и на улице. Стражи порядка совместного с членами Общественного совета и главными новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой провели более 20 встреч с детьми, нуждающихся в особой заботе и внимании, детьми сотрудников органов внутренних дел. Малыши и подростки с радостью встречали гостей, рассказывали стихи и принимали поздравления, а главный зимний волшебник вручал ребятам сладкие подарки, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники полиции отметили, что сделать доброе дело – легко! Детям очень важно чувствовать внимание и заботу, поэтому подобные встречи крайне важны.