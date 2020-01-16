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В Севастополе завершилась акция "Полицейский Дед Мороз"
фото: 68.мвд.рф

В Севастополе завершилась акция «Полицейский Дед Мороз»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:56 16.01.2020

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится не первый год. Активное участие в ней вместе с сотрудниками полиции принимают члены Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю.

В рамках акции полицейские устроили для детей настоящий праздник, дарили подарки и хорошее настроение, а также напоминали о безопасности в быту и на улице. Стражи порядка совместного с членами Общественного совета и главными новогодними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой провели более 20 встреч с детьми, нуждающихся в особой заботе и внимании, детьми сотрудников органов внутренних дел. Малыши и подростки с радостью встречали гостей, рассказывали стихи и принимали поздравления, а главный зимний волшебник вручал ребятам сладкие подарки, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники полиции отметили, что сделать доброе дело – легко! Детям очень важно чувствовать внимание и заботу, поэтому подобные встречи крайне важны.

В Севастополе завершилась акция "Полицейский Дед Мороз"

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