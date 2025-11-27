В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа

В Севастополе прививку против гриппа сделали 364 141 человек — это 65.2% от совокупного населения города и 100% от плана по вакцинации. В том числе были привиты 76 986 детей.

Вакцины, которыми прививались в регионе — отечественного производства: «Ультрикс Квадри» — для детей от 6 месяцев до 9 лет включительно и беременных женщин. «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения; а также общая вакцина для всех групп населения — «Гриппол квадривалент». Все используемые вакцины эффективны, безопасны и соответствуют штаммам, актуальным для текущего эпидсезона, — заявляют в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день использованы все объемы поставленной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок и регионального бюджета.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя