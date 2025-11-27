Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа
Новости Республики
В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:30 27.11.2025

В Севастополе прививку против гриппа сделали 364 141 человек — это 65.2% от совокупного населения города и 100% от плана по вакцинации. В том числе были привиты 76 986 детей.

Вакцины, которыми прививались в регионе  — отечественного производства: «Ультрикс Квадри» — для детей от 6 месяцев до 9 лет включительно и беременных женщин. «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения; а также общая вакцина для всех групп населения — «Гриппол квадривалент».  Все используемые вакцины эффективны, безопасны и соответствуют штаммам, актуальным для текущего эпидсезона, — заявляют в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день использованы все объемы поставленной вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок и регионального бюджета.

Узнайте больше:  В Севастополе - приём документов на субсидирование предприятий рыбной отрасли

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.