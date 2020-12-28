В Севастополе завершили благоустройство площади у ДКР и сквера Бузина

На данном этапе, отмечают в Правительстве Севастополя, и площадь у ДКР, и сквер Бузина открыты для горожан. По словам вице-губернатора города Николая Жигулина, те замечания, которые высказывались к скверу, будут устранены в рамках эксплуатации объекта. В частности, речь идет о лавочках с одним сидением и избыточном количестве урн.

Эти недочеты – результаты проектирования прошлых лет. Не всегда проекты делались хорошо. Надо тщательно работать с проектами, чтобы в будущем не допускать таких моментов. Надо сохранять культурно-исторические объекты, архитектуру в первоначальном виде. В этом плане Севастополь требует особого отношения и подхода, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Жигулина.

Площадь перед Дворцом культуры рыбаков была благоустроена по поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Год назад к Губернатору обратились местные жители с просьбой благоустроить эту территорию. Была полностью заменена плитка, территория озеленена, сделан полив, две детские зоны, парковочная зона. Площадь учитывает и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь здесь с комфортом можно не только проводить время, но и после пандемии устраивать массовые мероприятия, — заявил и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя