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В Севастополе завершили первый в 2025 году капитальный ремонт крыши дома
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершили первый в 2025 году капитальный ремонт крыши дома

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:21 16.01.2025

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Севастополя завершил первый в 2025 году капитальный ремонт. Работы по ремонту крыши дома №21 по улице Бориса Михайлова выполнены полностью и в соответствии с планом.

Мы рады сообщить о завершении первого объекта в этом году. Все работы проведены качественно и в срок. Это отличный старт, демонстрирующий эффективность нашей работы и надежность выполнения обязательств перед жителями города. Ремонт крыши по указанному адресу включал очистку, частичный демонтаж старого покрытия, устройство стяжки, укладку мембраны, монтаж примыканий, пешеходных дорожек, водостоков и ограждения, а также ремонт дымовых труб и установку аэраторов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директор Фонда Дмитрия Шпагина.

При ремонте использовалась мембранная кровля – это долговечный, лёгкий и прочный кровельный материал из полимеров, используемый в Севастополе с 2016 года. Она выдерживает любые погодные условия, пропускает пар, эластична и легко монтируется.

Напомним, что в 2024 году Фонд капитального ремонта провел масштабную работу по обновлению жилого фонда Севастополя. В 196 многоквартирных домах были отремонтированы крыши, фасады, фундаменты, подвальные помещения и инженерные системы. Всего было выполнено 310 различных видов строительно-монтажных работ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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