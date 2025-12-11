В Севастополе завершили проект «Флагманская школа»

Трехдневный образовательный интенсив «Флагманская школа» направлен на развитие профессиональных навыков педагогов и управленцев, обмен лучшими практиками и авторскими решениями в педагогике. Первые два дня программы были посвящены управленческим командам школ, а также учителям биологии, химии, математики и физики.

Третий день «Флагманской школы» для молодых специалистов прошел под слоганом «На старте педагогической карьеры». На лекциях и во время работы в командах обсуждались секреты успеха начинающего педагога, ценностные ориентиры в воспитании. Молодые специалисты рассуждали о профессиональном росте и карьерных траекториях в системе образования.

Успех образовательного процесса заключается в единстве трех главных участников: учителя, ребенка и родителя. Четкая координация усилий и открытый обмен информацией становятся залогом достижения высоких результатов в обучении и воспитании. Родители проявляют живой интерес к тому, что происходит в школах, и наша общая задача – сделать их своими соратниками, помощниками, людьми, которые будут уважать слово учителя и транслировать это своим детям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Теме национальной идентичности уделялось большое внимание на протяжении всей трехдневной программы. Максим Кривонос отметил главенствующую роль педагога и наставника в формировании сознания молодого поколения.

Участники «Флагманской школы» посещали занятия, мастер-классы и интенсивы от ведущих экспертов «Созвездия Флагманов образования» и лекторов Российского общества «Знание». Своими знаниями и опытом с работниками образования делились Миронов Артем, руководитель проекта «Флагманская школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Шугаева Ольга, главный специалист отдела методического сопровождения проектов в сфере образования ФГАУ «Центра просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации», Махновецкий Алексей, директор школы № 1 им. С.С. Алексеева Екатеринбурга, победитель всероссийского профессионального конкурса «Директор года России»–2024, советник Министра просвещения России, победитель проекта «Флагманы образования»–2022, эксперт Созвездия Флагманов образования, Бывшева Марина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы и управления персоналом ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», эксперт Созвездия Флагманов образования, Богданов Николай, канд. пед. наук, доцент кафедры естественно-научного образования и коммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».

О проекте «Флагманская школа» я узнала от своих наставников и руководства школы. Спикеры мероприятия поделились с нами большим количеством интересного и полезного материала, а также дали практические советы. Я считаю, что всем молодым специалистам желательно посещать подобные мероприятия, потому что здесь предоставляется информация, которая поможет в будущем не выгореть, поддерживать и развивать свои профессиональные навыки, поднимать мотивацию, а также налаживать учебный процесс, – отметила учитель иностранного языка школы № 48 Есения Антонюк.

Напомним, образовательное мероприятие проходило 8-10 декабря в школе «Экотех+» в рамках реализации проекта «Флагманы образования» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя